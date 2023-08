Россия может использовать для ударов по Украине осенью новую тактику: в ISW указали угрозу

Страна-агрессор Россия лишь незначительно пополнила свои запасы высокоточных ракет за счет консервации летом и может возобновить более широкую кампанию ударов против критической инфраструктуры Украины уже осенью. Но, вероятно, имеющегося количества ракет в РФ недостаточно, чтобы осуществлять массированные атаки, как зимой 2022-2023 годов.

Видео дня

Вместе с тем эксперты признают, что враг может прибегнуть к новой тактике, предусматривающую использование меньшего количества ракет и большего – ударных дронов. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Там сослались на новые цифры по запасам российских ракет, которые накануне назвал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий – 585, не считая Х-22 большой дальности. По сравнению данными за январь 2023 года, они выглядят следующим образом:

– 270 баллистических и крылатых ракет "Искандер" (+126 с января);

– 140 крылатых ракет морского базирования "Калибр" (+81);

– примерно 100 крылатых ракет Х-101/Х-55/Х-555 (-18 с января);

– около 75 баллистических ракет "Кинжал" (+22);

– 150 ракет Х-22/32 (-12).

"Неясно, являются ли эти цифры оценочными или точными, но они предполагают, что российские войска смогли незначительно пополнить свои запасы высокоточных ракет после окончания более крупной российской воздушной кампании осенью и зимой 2022 года. В мае 2023-го российские войска начали новую воздушную кампанию, направленную на поддержание более регулярного темпа ударов по Украине с меньшим количеством ракет, и Скибицкий предположил, что это позволит российским силам пополнить свои запасы", – указали в ISW.

Представитель ГУР также добавил, что российские силы ведут разведку украинских инфраструктурных объектов и могут начать серию масштабных ударов с применением ракет и беспилотников в конце сентября или в октябре 2023 года.

Ранее РФ использовала до 100 ракет в одной серии ударов во время воздушной кампании осенью и зимой 2022 года, и незначительное пополнение ее ракетных запасов, вероятно, не позволит провести атаку в таком же масштабе. Официальный представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат указал, что Россия наращивает производство ракет, но недостаточно для того, чтобы сохранить такую ​​же интенсивность ударов, как в 2022-м.

При этом, по оценкам украинских чиновников, любая предстоящая российская ударная кампания может предусматривать новую тактику: использование меньшего количества ракет и большего количества дронов.

Скибицкий отметил, что оккупанты совершенствуют скорость целеуказания и принятия решений, более тщательно выбирают цели и ищут маршруты полетов в обход украинских систем ПВО.

ISW ранее сообщал о способности ВС РФ внедрять инновации и учиться в ходе войны. И Скибицкий тоже говорит, что возможные предстоящие крупномасштабные российские удары могут использовать всего от 10 до 30 ракет, но будут сопровождаться гораздо большим количеством иранских беспилотников Shahed-136/131.

И он, и Игнат заявили, что большее количество дронов даст возможность агрессору еще больше обойти украинскую ПВО, позволяя другим снарядам достичь своих целей.

Игнат также заявил, что дроны, скорее всего, будут использоваться для ударов по украинской энергетической инфраструктуре, а Скибицкий отметил, что российские силы ранее использовали "Шахеды" и для нанесения значительного ущерба украинским электрическим подстанциям.

"Россия начала делать внутри страны модифицированные версии беспилотников "Шахед-131/136", но изо всех сил пытается производить их в желаемых темпах и качестве. Российское командование может полагать, что большое количество ударных дронов позволит им сокрушить противовоздушную оборону Украины, но на самом деле "Шахеды" остаются той высокоточной системой вооружения РФ, которая наиболее уязвима для украинской ПВО", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики OSINT-агентства Molfar идентифицировали десятки людей, помогающих России создавать собственные ударные дроны-камикадзе Shahed. Россияне не только получают смертоносные БПЛА из Ирана, но и решили создать в Татарстане завод, который должен их производить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!