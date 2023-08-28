В ГУР подсчитали, сколько ракет осталось в России

Страна-агрессор Россия сейчас имеет в своем арсенале по меньшей мере 585 ракет, которые стреляют на расстояние более полутысячи километров и которыми она чаще всего атакует разные регионы Украины. Здесь речь не идет о сверхзвуковых противокорабельных ракетах Х-22 воздушного базирования большой дальности.

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Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в комментарии "РБК-Украина". По его словам, ведомство тщательно отслеживает все, что связано с запасами и производством этого вооружения у врага.

Так, по данным ГУР МО Украины, ныне в РФ есть около:

– 270 единиц баллистических и крылатых ракет "Искандер";

– 140 крылатых ракет "Калибр";

– 100 (общее количество) Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью.

Кроме того, добавил Скибицкий, в запасах агрессора может быть еще ориентировочно 75 аэробалистических "Кинжалов". Отметим, что эти ракеты значительно быстрее, чем "Калибры" и "Искандеры", могут лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в десять раз выше скорости звука, и маневрировать в полете. Дальность составляет 2000 км, а если их запускают с самолета – то 3000 км.

Представитель ГУР говорит, что на сегодня российские оккупанты меньше используют ракеты Х-101, если сравнивать с массированными атаками осенью 2022 года. Причин, по его словам, две: во-первых, они вынуждены учитывать критическую границу, то есть экономить, во-вторых – пытаются накопить запас.

"Согласно планам, россияне могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но мы уже четко знаем, что эти планы у них не выполняются. В первую очередь это связано с дефицитом иностранных комплектующих. Второй фактор – запасы. Потому что эти ракеты считаются более точными и более эффективными, если сравнивать, например, с крылатыми Х-555, Х-22 или даже "Калибрами", которые мы успешно сбиваем", – объяснил Скибицкий.

Ранее спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов выразил убеждение, что Россия сделала паузу в изготовлении ракет и этим можно объяснить, почему агрессор стал использовать меньше такого оружия для ударов по Украине. По его словам, если раньше во время одной воздушной атаки РФ направляла на наши города около 100 ракет, то сейчас это 15-20.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что ночью 28 августа Россия снова атаковала Украину ракетами, запустив их по сложному маршруту и используя ложные цели. По ее словам, таким образом враг пытается компенсировать дефицит ракет.

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