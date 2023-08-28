Россия пытается компенсировать дефицит ракет: Гуменюк указала на нюанс с ударами врага

Российские войска в ночь на 28 августа снова атаковали Украину ракетами, запустив их по сложному маршруту и используя ложные цели. Таким образом противник пытается компенсировать дефицит ракет.

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Соответствующее мнение в эфире телемарафона "Єдині новини" высказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она отметила, что этот вражеский удар был похожим на тот, который оккупанты совершили по нашей стране в ночь на 27 августа.

По словам Гуменюк, во время новой атаки в воздухе фиксировалось столько же ложных целей, сколько и настоящих ракет.

"На этот раз тоже тактика была использована примерно такая же: с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты и возможные их места поражения", – отметила капитан 1-го ранга Государственной пограничной службы Украины.

Она предположила, что такими "экономными" обстрелами российская армия пытается "компенсировать сейчас некоторый дефицит ракет"

Как писал OBOZREVATEL:

– Страна-агрессор во время ночной атаки 28 августа направила ракеты на Полтавскую область и Кривой Рог на Днепропетровщине.

– Защитники неба Украины сбили две из двух крылатых авиационных ракет Х-59 и две из четырех ракет морского базирования "Калибр".

– В поселке Гоголево Миргородского района Полтавской области погибли два человека и пять пострадали. Прилет пришелся по территории предприятия, возник пожар в помещении маслобойни.

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