Попали по масличнице: стали известны подробности ракетного удара РФ по Полтавщине

Войска Российской Федерации в ночь на 28 августа совершили ракетную атаку по поселку Гоголево Миргородского района Полтавской области. Прилет был по территории предприятия, погибли люди.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram-канале, что в результате взрыва возник пожар в помещении масличницы. По состоянию на 8:00 понедельника, 28 августа, известно о двух жертвах и пяти пострадавших.

"Люди работали в ночную смену", – написал Ермак.

Ранее глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин заявлял, что противник ударил по промышленному объекту на территории области. Он отметил, что атака полностью разрушила производственный цех.

По информации мониторинговых каналов, взрывы на Полтавщине прогремели под утро.

Добавим: страна-агрессор во время ночной атаки 28 августа направила ракеты на Полтавскую область и Кривой Рог на Днепропетровщине. В последнем также есть погибшие (предварительно, два человека).

Согласно сводке Воздушных сил ВС Украины, во время этой вражеской атаки наши защитники сбили:

– 2/2 крылатых авиационных ракет Х-59;

– 2/4 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 27 августа государство-террорист РФ также атаковало Украину крылатыми ракетами, которые постоянно меняли направление движения. Силы ПВО сбили четыре вражеских ракеты. Остальные цели, вероятно, были ложными.

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