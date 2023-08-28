Россия нанесла ракетные удары по Полтавщине и Кривому Рогу: есть разрушения
Войска страны-агрессора России во время ночной атаки 28 августа направили ракеты на Полтавскую и Днепропетровскую области Украины. В первой зафиксирован прилет в промышленную инфраструктуру, а во второй – в жилую.
Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили главы областных военных администраций.
По словам главы Полтавской ОВ Дмитрия Лунина, враг попал в промышленный объект на территории региона. О масштабах разрушения и количестве пострадавших пока нет данных.
В то же время по Днепропетровщине утром понедельника войска РФ применили тактическую авиацию с южного направления – ракетами попали по Кривому Рогу.
Глава ОВА Сергей Лысак отметил, что вражеским обстрелом в городе разрушены два дачных дома, еще пять получили повреждения. Также загорелось хозяйственное сооружение.
"Прошло без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются", – добавил он.
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