'Только успел закрыть глаза руками': очевидец рассказал о моменте ракетного удара по Кривому Рогу. Видео

Житель Кривого Рога Геннадий Анатольевич рассказал, как спасся от удара РФ по городу утром 22 августа. Мужчина назвал этот вторник своим вторым днем рождения – он отделался только ранением.

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Российская ракета, пролет которой криворожец видел своими глазами, повредила десятки частных домов. Свидетельства очевидца записал местный телеканал "Первый городской" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Геннадия Анатольевича, рано утром он уже находился на огороде, но в какой-то момент решил пойти на кухню – позавтракать. Завтрак оказался эффектным, потому что через мгновение криворожец увидел в окно российскую ракету.

Затем последовал взрыв, выбитые окна и разрушения вокруг. Мужчина получил ранение головы, и допускает, что если бы вовремя не вошел в помещение, последствия для него могли бы быть хуже.

"Я только успел закрыть глаза руками, и пошла взрывная волна… Сегодня у меня второй день рождения", – отметил мужчина.

Он добавил, что в момент удара в доме были его жена и внук. Они не пострадали.

Напомним, что войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на рассвете 22 августа. В городе раздался громкий взрыв, повреждения получили около 20 частных домов и линия электропередач.

Очевидцы отмечали, что в некоторых районах тогда исчез свет, несколько больниц перешли на генераторы. Раненому мужчине оказали помощь на месте, он будет лечиться амбулаторно.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска 31 июля нанесли ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге, в результате чего погибли несколько человек, а десятки получили ранения. Горожане из дома, в котором ракета оккупантов разрушили целую секцию, поделились воспоминаниями о пережитом, в частности то, как спаслись.

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