'Если бы не зашла в ванную, уже меня бы не было': жительница Кривого Рога рассказала об ударе РФ по дому. Видео

Российские войска 31 июля нанесли ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге, в результате чего погибли несколько человек, а десятки получили ранения. Горожане из дома, в котором оккупанты разрушили целую секцию, делятся воспоминаниями о пережитом.

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Квартира Юлии расположена рядом с одной из квартир, на месте которых осталась дыра, жизнь девушке спасло решение спрятаться в ванной после первого взрыва. Об удивительном спасении она рассказала журналистам "Радио Свобода".

По словам Юлии, на момент прилета она находилась практически в эпицентре попадания.

"В квартире была, дома. Услышала первый взрыв, пошла в ванную... Если бы не зашла в ванную, уже бы меня не было. Стены завалило в квартире", – рассказала девушка.

На момент удара она была дома сама, супруг Юлии уже ушел на работу. К счастью, ей удалось не только уцелеть, но и самостоятельно выбраться из разрушенного дома.

"Ванная в коридоре у выходной двери. Выходную дверь не заблокировало, она открывается... Лестница была целой. Нормально вышла", – добавила Юлия.

На месте прилета идет поисково-спасательная операция.

Напомним, утром 31 июля РФ ударила двумя ракетами по Кривому Рогу. Одна из ракет попала в четырехэтажное здание учебного заведения, под завалами которого могут находиться люди; вторая разрушила секцию многоквартирного дома с четвертого по девятый этажи, там вспыхнул пожар.

По состоянию на 11:00 в МВД заявили о минимум двух погибших и двадцати пострадавших. К 12 часам количество погибших возросло до четырех, ранения получили более 30 человек. А к 13:40 стало известно, что ранения и травмы получили по меньшей мере 53 человека. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, состояние еще одного человека медики оценивают как критическое.

На месте прилетов продолжаются поисково-спасательные работы.

На очередные удары РФ по Кривому Рогу, а также по Херсону, где оккупанты открыли огонь из "Градов" и убили мужчину, отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что "этот террор нас не сломает".