'Этот террор нас не сломает': Зеленский отреагировал на удары РФ по Кривому Рогу и Херсону. Видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередные военные преступления российской оккупационной армии. Глава государства заверил, что тактика террора со стороны россиян не сломает украинцев.

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Зеленский подчеркнул, что в последние дни враг упорно бьет по городам, в частности, по гражданским объектам. Об этом президент написал у себя в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам президента, российский террор не испугает и не сломает украинцев. Также он добавил, что спасатели и все необходимые службы работают на месте обстрелов, чтобы спасти как можно больше людей.

Зеленский акцентировал, что только за одно утро российские оккупационные войска обстреляли жилые дома и учебный корпус университета. В результате преступных действий государства-террориста России среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

"Утро понедельника. Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут быть люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора", – написал Зеленский.

Напомним, утром 31 июля город Кривой Рог потрясли громкие взрывы, после которых на территории всей Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Так страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла ракетные удары по городу – атаковано две многоэтажки.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска утром 31 июля атаковали Херсон. Обстрел террористы вели из реактивной системы залпового огня "Град". В результате погиб один гражданский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 29 июля российские войска ударили по учебному заведению в Сумах, погибли и ранены. После атаки здание превратилось в руины.

– Около 17 часов вечера раздались взрывы в Запорожье. Погибли мужчина и женщина, еще две женщины получили ранения.

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