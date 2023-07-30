Здание превратилось в развалины: появились кадры последствий ракетного удара по Сумам. Видео

В сети показали, как выглядит учебное заведение в Сумах после российского ракетного удара. По зданию захватчики ударили вечером 29 июля, предварительно ракетой "Искандер".

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После атаки сооружение превратилось в руины. Кадры с места прилета опубликовали в Telegram-канале "Мы Украина".

"Последствия ракетного удара по учебному заведению в Сумах. Россияне ударили по городу ракетой, предварительно, "Искандером", вчера вечером. Сейчас известно об одном погибшем человеке и пятерых раненых. Спасательные работы продолжаются", – отметили журналисты.

Впоследствии стало известно о двух погибших и 20 пострадавших.

Тем временем в Министерстве внутренних дел Украины показали, как спасатели боролись с последствиями удара практически всю ночь.

"Суммы. Всю ночь спасатели ликвидировали последствия вражеского ракетного удара. Значительные разрушения получили 4-х этажное здание. 30 июля в 03:04 пожар, охвативший значительную площадь, удалось ликвидировать. Работы продолжаются", – рассказали в МВД.

Напомним, накануне российские войска атаковали ракетами Сумы. Попали в учебное заведение, есть погибшие и раненые.

Также взрывной волной поврежден Сретенский храм в Сумах: повреждена кровля купола, выбиты окна в храме и церковном помещении воскресной школы.