В Сумах раздались взрывы: первые детали

В Сумах вечером, 29 июля, раздались взрывы. Предварительно, там уже прилеты.

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Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, суммарно было слышно три взрыва. Ждем официальной информации.

Вместе с тем мониторинговые паблики также информируют о взрывах в этой области.

Кроме того, о попадании сообщают и в местной ОВА.

"Сумы – поднялся дым... Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах", – говорится в сообщениях.

По данным ОВА, на месте прилета работают все необходимые службы. Пока информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

"Напоминаем! Не публикуйте фото и видео места попадания и работ по ликвидации последствий. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – призвали местные власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля, около 23:15 в Сумах раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе при этом не объявлялась.

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