В Сумах прогремели мощные взрывы: работают соответствующие службы

Вечером в субботу, 15 июля, около 23:15 в Сумах прогремели взрывы. Воздушную тревогу в регионе при этом не объявляли.

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Как пишет "Суспільне Суми", взрывов было два. В сети местные жители отмечали, что они были слышны и в Сумском районе на значительном расстоянии от областного центра.

Позже Сумская областная военная администрация сообщила, что детали взрывов выясняются, а все службы работают. Подробности этого инцидента пообещали предоставить позже.

"Уважаемые жители Сум! Сохраняйте спокойствие. Все службы работают. Детали выясняются! Ожидайте официальную информацию", – было сказано в сообщении.

В течение дня российские оккупационные войска совершили 16 обстрелов приграничья Сумщины, было зафиксировано 137 взрывов. Враг атаковал Краснопольскую, Юнаковскую, Белопольскую, Новослободскую, Зноб-Новгородскую, Эсманскую, Хотенскую и Николаевскую громады области.

Краснопольская громада: артиллерийские обстрелы (27 взрывов). В результате одного из них были повреждены три частных жилых дома и гараж, нежилое здание предприятия, внутридомовой газопровод. В результате еще одного обстрела поврежден гараж местного жителя.

Новослободская громада: враг сбросил ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Белопольская громада: враг бил из минометов (12 взрывов), гранатометов АГС (28 взрывов) и артиллерии (9 взрывов). Кроме того, с самолета были произведены пуски неуправляемых авиационных ракет (5 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: совершен минометный обстрел (9 взрывов).

Эсманская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (5 взрывов) и сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Хотенская громада: совершен минометный обстрел (20 взрывов).

Николаевская громада: минометный обстрел (3 взрыва).

Юнаковская громада: оккупанты сбросили 16 мин на территорию громады.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне войска РФ втрое интенсивнее по сравнению с маем обстреливали приграничные территории на севере Украины. Больше всего от обстрелов страдают Сумщина и Харьковщина.

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