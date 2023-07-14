Враг втрое усилил обстрелы на севере: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе в июне

В июне войска РФ в три раза интенсивнее по сравнению с маем обстреливали приграничные территории севера Украины. Больше всего от обстрелов страдают Сумщина и Харьковщина.

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Об этом 14 июля сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге. По его словам, ситуация на северной границе напряженная из-за обстрелов, которые оккупанты совершают ежедневно еще с апреля 2022 года, когда они были отброшены сначала на направлении Черниговщина – Сумщина, а затем и с Харьковщины.

"В последнее время интенсивность обстрелов враг только наращивает. К примеру, в июне интенсивность обстрелов по сравнению с маем увеличилась втрое. С начала этого года Черниговщина, Сумщина, Харьковщина были обстреляны врагом более тысячи раз", – сказал представитель ГПСУ.

Демченко добавил, что враг активно использует дроны для разведки и сброса взрывчатки. За прошедшие сутки украинские пограничники сбили 4 вражеских БПЛА.

Спикер Госпогранслужбы также рассказал, что в Беларуси пока не фиксируется группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение. РФ сейчас использует ее как полигон для обучения своих подразделений.

"Количество российских военных, находившихся на территории Беларуси, уменьшилось. Еще недавно мы фиксировали до 2 тыс. военнослужащих, но прошла ротация и практически все российские военные выведены с территории Беларуси", – сказал Демченко.

По его словам, также не наблюдается заведения на территорию Беларуси наемников российских ЧВК.

Кроме того, в последнее время не фиксируются провокации на границе с Беларусью.

Украина укрепляет государственный рубеж, обустраивает инженерно-фортификационные сооружения, противотранспортные, противотанковые рвы, завалы, заграждения, в том числе минные и т.п.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– В ВСУ рассказали, что чистки в командовании РФ свидетельствуют о "драках под ковром" после мятежа Пригожина, многие подробности вскоре станут известны.

– В Госдепе США заявили, что мир еще не увидел последнего действия драмы с мятежом Пригожина. Удар, нанесенный по авторитету Путина, – не окончательный и не последний.

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