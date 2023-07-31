Оккупанты обстреляли утром Херсон из 'Градов', погиб мужчина

Российские оккупационные войска утром понедельника, 31 июля, атаковали Херсон. Обстрел террористы вели из реактивной системы залпового огня "Град".

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В результате погиб один гражданский гражданин. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что оккупанты открыли огонь около 8:20 утра.

"Утром российская армия убила херсонца. Сегодня около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град", – написал он.

Прокудин уточнил, что под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. К сожалению, от полученных ранений мужчина погиб на месте.

Напомним, оккупационные войска России 30 июля нанесли удар по жилому дому в селе Новодмитровка на Херсонщине. В результате атаки была ранена 33-летняя женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 29 июля российские войска ударили по учебному заведению в Сумах, погибли и ранены. После атаки здание превратилось в руины.

– Около 17 часов вечера раздались взрывы в Запорожье. Погибли мужчина и женщина, еще две женщины получили ранения.

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