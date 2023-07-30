Армия России нанесла удар по жилому дому на Херсонщине: есть раненая

Оккупационные войска России 30 июля нанесли удар по жилому дому в селе Новодмитровка на Херсонщине. Вследствие атаки была ранена 33-летняя женщина.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Как отмечается, пострадавшая получила ранение лица, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в больницу обратилась 39-летняя жительница Веселого, которая накануне вечером пострадала вследствие вражеского минометного обстрела. У нее диагностировали ранения спины и плеча.

"Российская армия продолжает калечить мирных жителей Херсонщины", – отметили в ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 29 июля российские войска ударили по учебному заведению в Сумах, есть погибшие и раненые. После атаки здание превратилось в руины.

– Около 17 часов вечера раздались взрывы в Запорожье. Погибли мужчина и женщина, еще две женщины получили ранения.

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