В Кривом Роге прогремел взрыв, в некоторых районах исчез свет

Утром 22 августа во время воздушной тревоги громкий взрыв прогремел в Кривом Роге на Днепропетровщине. Жители заявили, что спустя некоторое время в некоторых частях города исчез свет.

Видео дня

Об этом после 06:00 сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram-канале. Перед тем в Воздушных силах предупреждали о ракетке опасности.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал чиновник.

Отметим, что около 05:30 по всей Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Параллельно в Воздушных силах отметили, что для региона существует ракетная опасность.

Затем в Кривом Роге раздался взрыв. Некоторые мониторинговые каналы заявили, что речь идет о вражеском прилете.

"В некоторых районах пропал свет", – указывали в сообщении.

После 06:00 тревогу на Днепропетровщине отменили, однако она оставалась актуальной для Криворожской территориальной громады.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 12 августа войска РФ ударили по Кривому Рогу, вероятно, баллистикой. Местные власти не разглашали детали атаки, подчеркнув самое главное – она обошлась без жертв.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!