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В Кривом Роге прогремел взрыв, в некоторых районах исчез свет

Марина Лисничук
War
1 минута
3,3 т.
В Кривом Роге прогремел взрыв, в некоторых районах исчез свет

Утром 22 августа во время воздушной тревоги громкий взрыв прогремел в Кривом Роге на Днепропетровщине. Жители заявили, что спустя некоторое время в некоторых частях города исчез свет.

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Об этом после 06:00 сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram-канале. Перед тем в Воздушных силах предупреждали о ракетке опасности.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал чиновник.

Отметим, что около 05:30 по всей Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Параллельно в Воздушных силах отметили, что для региона существует ракетная опасность.

Затем в Кривом Роге раздался взрыв. Некоторые мониторинговые каналы заявили, что речь идет о вражеском прилете.

"В некоторых районах пропал свет", – указывали в сообщении.

После 06:00 тревогу на Днепропетровщине отменили, однако она оставалась актуальной для Криворожской территориальной громады.

В Кривом Роге прогремел взрыв, в некоторых районах исчез свет

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Как сообщал OBOZREVATEL, утром 12 августа войска РФ ударили по Кривому Рогу, вероятно, баллистикой. Местные власти не разглашали детали атаки, подчеркнув самое главное – она обошлась без жертв.

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