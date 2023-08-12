В Кривом Роге раздались взрывы: все детали
В Кривом Роге во время воздушной тревоги 12 августа раздались взрывы. Над местом прилета поднялся дым.
Взрывы подтвердил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он призвал горожан не снимать и не публиковать фото и видео.
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал он.
Первые сообщения о взрывах в облцентре в сети появились в 10.01.
Тем временем в местных пабликах начали появляться фото с поднимающимся в небо после взрывов дымом. Также пишут, что для атаки по Кривому Рогу оккупанты могли применить баллистику.
Воздушная тревога около 10 часов утра была объявлена в южных и восточных областях Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!" – предупреждали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
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