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Россия устроила новую атаку на Украину, запустив "Кинжалы": взрывы слышали в Киеве, на Хмельнитчине и Винниччине

Марина Лисничук
War
2 минуты
91,5 т.
Россия устроила новую атаку на Украину, запустив 'Кинжалы': взрывы слышали в Киеве, на Хмельнитчине и Винниччине

Страна-террорист Россия утром 11 августа устроила очередную массированную атаку по Украине, в том числе с применением аэробалистических ракет "Кинжал". С 10:00 пятницы всю страну охватила воздушная тревога, вслед за этим на Киевщине, Хмельнитчине и Винниччине раздались взрывы.

Видео дня

В местных военных администрациях предупредили о работе противовоздушной обороны в регионах. Людей призывали не снимать ее, а немедленно пройти в укрытие.

Отметив, что в воздушных силах ВСУ в 09:59 предупредили о взлете российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ) и фиксировании пусков врагом аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киевщины. Через несколько минут вся Украина стала "красной" из-за сигналов воздушной тревоги. Атака продолжалась около получаса.

Россия устроила новую атаку на Украину, запустив "Кинжалы": взрывы слышали в Киеве, на Хмельнитчине и Винниччине

Киев и область

О первых звуках взрывов начали сообщать киевляне – буквально через несколько минут после того, как в столице раздались сирены.

Уже в 10:16 мэр Киева Виталий Кличко заявил об сбитии защитниками вражеской ракеты над городом. По его словам, обломки упали на территории одной из детских больниц.

Россия устроила новую атаку на Украину, запустив "Кинжалы": взрывы слышали в Киеве, на Хмельнитчине и Винниччине

"Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место", – написал он.

Начальник КМВА Сергей Попко уточнил, что несколько обломков сбитой российской ракеты упали именно в Оболонском районе. Данные о пострадавших и разрушениях выясняются.

"Обнаружены еще два места падения в Оболонском районе Киева: на улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов. Пострадавших нет", – со своей стороны подтвердил и Кличко.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко призвал жителей области соблюдать информационную тишину: не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Хмельниччина

В то же время громко было в Хмельницком и области. Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин заявил, что в регионе работает ПВО.

"Слышны взрывы в области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" – отметил он.

Винниччина

Также о взрывах во время воздушной тревоги извещали в Винницкой области. Глава ОВА Сергей Борзов лишь призвал людей пройти в укрытия.

"Упорно прошу, к сигналу отбоя находитесь в укрытиях! Не пренебрегайте своей безопасностью! Силы обороны области работают!" – заявил он.

Россия устроила новую атаку на Украину, запустив "Кинжалы": взрывы слышали в Киеве, на Хмельнитчине и Винниччине

Около 10:35 по стране последовали отбои воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 10 августа РФ пыталась атаковать ударными БПЛА Киевщину и Хмельнитчину – в областях сработала ПВО. Всего защитники сбили семь дронов-камикадзе Shahed иранского производства.

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