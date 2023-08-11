Россия устроила новую атаку на Украину, запустив 'Кинжалы': взрывы слышали в Киеве, на Хмельнитчине и Винниччине

Страна-террорист Россия утром 11 августа устроила очередную массированную атаку по Украине, в том числе с применением аэробалистических ракет "Кинжал". С 10:00 пятницы всю страну охватила воздушная тревога, вслед за этим на Киевщине, Хмельнитчине и Винниччине раздались взрывы.

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В местных военных администрациях предупредили о работе противовоздушной обороны в регионах. Людей призывали не снимать ее, а немедленно пройти в укрытие.

Отметив, что в воздушных силах ВСУ в 09:59 предупредили о взлете российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ) и фиксировании пусков врагом аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киевщины. Через несколько минут вся Украина стала "красной" из-за сигналов воздушной тревоги. Атака продолжалась около получаса.

Киев и область

О первых звуках взрывов начали сообщать киевляне – буквально через несколько минут после того, как в столице раздались сирены.

Уже в 10:16 мэр Киева Виталий Кличко заявил об сбитии защитниками вражеской ракеты над городом. По его словам, обломки упали на территории одной из детских больниц.

"Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место", – написал он.

Начальник КМВА Сергей Попко уточнил, что несколько обломков сбитой российской ракеты упали именно в Оболонском районе. Данные о пострадавших и разрушениях выясняются.

"Обнаружены еще два места падения в Оболонском районе Киева: на улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов. Пострадавших нет", – со своей стороны подтвердил и Кличко.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко призвал жителей области соблюдать информационную тишину: не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Хмельниччина

В то же время громко было в Хмельницком и области. Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин заявил, что в регионе работает ПВО.

"Слышны взрывы в области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" – отметил он.

Винниччина

Также о взрывах во время воздушной тревоги извещали в Винницкой области. Глава ОВА Сергей Борзов лишь призвал людей пройти в укрытия.

"Упорно прошу, к сигналу отбоя находитесь в укрытиях! Не пренебрегайте своей безопасностью! Силы обороны области работают!" – заявил он.

Около 10:35 по стране последовали отбои воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 10 августа РФ пыталась атаковать ударными БПЛА Киевщину и Хмельнитчину – в областях сработала ПВО. Всего защитники сбили семь дронов-камикадзе Shahed иранского производства.

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