Оккупанты ночью запустили по Украине 10 'Шахедов': семь дронов сбили силы ПВО

Украинская противовоздушная оборона ночью четверга, 10 августа, уничтожила семь вражеских дронов-камикадзе Shahed иранского производства. В целом войска РФ запустили по нашей стране десять таких целей.

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К сожалению, есть попадания на Ривненщине, где разрушена нефтебаза. Об отражении ночной массированной атаки рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что враг нанес удар иранскими беспилотниками с северо-восточного направления – а именно района Курска.

Атака продолжалась с 23:00 среды по 04:00 четверга. Всего российские оккупанты применили 10 ударных БПЛА Shahed-136/131.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены семь вражеских беспилотников. Были применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия", – говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что о пораженных объектах и ликвидации последствий российских обстрелов в Ривненской области расскажут местные власти.

Также добавили, что за минувшие сутки авиация ВС ВСУ совершила более четырех десятков самолетовылетов, 20 из них – на огневое поражение вражеских объектов, районов сосредоточения техники и живой силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее силы ПВО уничтожили 57 из 70 ракет и дронов, которые Россия запустила по Украине во время нескольких волн атак 5 и 6 августа. Враг атаковал ударными БПЛА "Шахед", ракетами "Калибр", "Кинжал", Х-101/555.

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