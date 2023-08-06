Силы ПВО уничтожили 57 из 70 ракет и дронов, которые РФ запустила по Украине: враг атаковал в две волны

Силы противовоздушной обороны Украины за две волны атак РФ 5 и 6 августа сбили 57 ракет и дронов. Всего же войска страны-агрессора РФ запустили в сторону регионов 70 средств воздушного нападения.

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Об этом сперва сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в Telegram-канале. Он не стал уточнять, за какой именно период было уничтожено такое количество вражеских целей, а просто поздравил подчиненных с профессиональным праздником.

"Уничтожено 57 воздушных целей. Поздравляю всех с Днем Воздушных сил и благодарю за успешную боевую работу! Вы – лучшие. Вместе – к победе!" – написал он.

В Воздушных силах уточнили, что с вечера 5-го до утра 6 августа 2023 года войска РФ нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами Shahed-136/131.

В первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистических Х-47 "Кинжал".

"12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной. Относительно "Кинжалов" информацию не обнародуем", – говорится в сообщении.

В дальнейшем, ночью 6 августа, Россия продолжила атаковать Украину "Шахедами" с юго-восточного направления, а также крылатыми раками "Калибр" – из акватории Черного моря и Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены все 27 ударных БПЛА Shahed-136/131, пять из шести ракет "Калибр" (вторая волна) и 13 из 20 Х-101/Х555.

"Итак, всего за несколько волн атак с вечера 5-го по утро 6 августа враг применил 70 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной уничтожено: 17 крылатых ракет "Калибр", 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, 27 Shahed- 136/131. Держим небо! Вместе – к победе!" – подытожили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине, запустив крылатые "Калибры" из акватории Черного моря, сверхзвуковые "Кинжалы" с территории РФ и баллистические "Искандеры" из Беларуси. Взрывы раздавались в разных регионах – это была работа ПВО, в то же время на Запорожье подтвердили прилет.

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