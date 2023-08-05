Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину: на Хмельнитчине и Житомирщине раздались взрывы

В субботу, 5 августа, Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. В частности, были запущены крылатые ракеты "Калибр" морского базирования с акватории Черного моря, сверхзвуковые ракеты "Кинжал" воздушного базирования с территории России и баллистические ракеты "Искандер" наземного базирования с территории Беларуси.

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Об этом сообщили в воздушных силах Украины. Вместе с тем мониторинговые каналы сообщили о около 10 взрывах в Хмельнитчине и трех взрывах в Житомирской области. В Хмельницкой ОВА подтвердили информацию о взрывах на территории области, а официальных комментариев от властей Житомирской области еще не было.

Также было громко в Запорожской области. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уточнил, что враг совершил очередную атаку по областному центру.

"Нанесен ракетный удар по окрестностям города. Специалисты работают на месте попадания над ликвидацией возгорания. Информация о пострадавших не поступала. Последствия разрушений еще устанавливаются", – уточнил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к вечеру 5 августа в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за массового запуска Россией ракет по разным направлениям. Ракетная опасность длилась больше часа.

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