newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

В Украине объявлена воздушная тревога: есть угроза применения ракет

Анна Паскевич
War
1 минута
1,6 т.
Тревога объявлена из-за активности МиГ-31

Почти по всей Украине вечером в субботу, 5 августа, объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили о ракетной опасности.

Видео дня

Так, по состоянию на 18:13 тревогу объявили в Херсонской, Николаевской, и Кировоградской областях. В течение нескольких минут она "распространилась" на Днепропетровщину, Киевщину, Житомирщину, Черниговщину, Винниччину, Черкасщину, Кировоградщину, Сумщину, Полтавщину.

В Украине объявлена воздушная тревога: есть угроза применения ракет
В Украине объявлена воздушная тревога: есть угроза применения ракет

Дополняется...