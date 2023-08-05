Восток Украины накрыла воздушная тревога: была баллистическая угроза

В Украине днем в субботу, 5 августа, снова включили сигнал воздушной тревоги. Сирены прозвучали на востоке страны около 13:52.

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Угроза существовала в Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областях, а также частично в Кировоградской (Светловодская территориальная громада). Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины объяснил: было зафиксировано вероятность применения российскими оккупационными войсками баллистических ракет.

Одновременно с этим в Никопольской громаде Днепропетровской области огласили угрозу артиллерийского обстрела.

В 14:18 красной на карте тревоги стала также Донетчина.

Примерно в 14:35 военные отменили объявление об угрозе баллистического удара. По состоянию на 14:40 тревога осталась только в Запорожской области.

Напомним, что сбивать баллистические ракеты очень сложно. В отличие от крылатых, траектория их полета напоминает крутую дугу. После достижения верхней точки такие ракеты набирают огромную скорость, фактически падая вниз.

Например, "Искандер-М" может подняться вверх на 50 км. Масса такой ракеты – 3,8 тонны, а боевой части – 480 кг. Судя по информации из открытых источников, "Искандер-М" может поражать цели на расстоянии до 500 км.

Бороться с ракетами с баллистической траекторией могут только отдельные виды ПРО.

Как писал OBOZREVATEL:

– 5 августа в Украине уже дважды (по состоянию на 14:15) оглашалась масштабная воздушная тревога по всех регионах из-за взлета носителей "Кинжалов".

– В первый раз это случилось около 9:30, во второй – около 11:35. Оба эти вылета российскихМиГ-31К прошли без пусков ракет.

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