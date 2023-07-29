Что известно о баллистических ракетах 'Искандер-М', которыми РФ ударила по Днепру, и почему их трудно перехватить: разъяснение

За прошедшие сутки государство-террорист Россия нанесла ракетный удар по городу Днепр, применив 2 баллистические ракеты "Искандер-М". Их основное предназначение – уничтожение систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) противника, а также важных объектов (мосты, склады) на расстоянии до 500 км.

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О применении россиянами именно этих боеприпасов сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 29 июля. Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" могут использовать как крылатые, так и квазибаллистические ракеты, также потенциально они могут нести ядерные боеголовки.

Основные характеристики ракеты "Искандер"

Искандер-М – это комплекс с двумя квазибалистическими ракетами 9М723, стоящий на вооружении РФ. Масса ракеты – 3,8 тонны, а боевой части – 480 кг, длина ракеты – 7,2 м, а диаметр – 920 мм. Максимальная высота траектории – 50 км. Минимальная дальность поражения – 50 км.

Боевые части ракеты могут быть кассетными, осколочно-фугасными, термобарическими. Все они наносят огромный ущерб, либо "засеивая" суб-боеприпасами площадь, эквивалентную двум футбольным полям, либо оставляя после себя воронку глубиной в 8-10 метров, либо сжигая все живое без шанса на спасение в диаметре более 60 метров.

Ракета "Искандер-М" имеет более совершенные характеристики скорости, если сравнивать с версией "Искандер-К". Хотя точные данные по скорости "Искандер-М" не разглашают, есть источники и эксперты, считающие, что она гиперзвуковая. Кроме того, ракета "Искандер-М" имеет улучшенную систему управления, что обеспечивает более точную наводку на цель и высокую точность удара. Также "Искандер-М" обладает большей маневренностью и способностью уклониться от систем противовоздушной обороны.

Россия не впервые применила "Искандер" против Украины

Следует отметить, что именно "Искандеры" в России называют главным оружием сдерживания против НАТО. На них Кремль сделал ставку и в нынешней войне против Украины, пытаясь ударами за сотни километров сломать волю украинцев к победе.

В Украине государство-террорист уже не в первый раз применяет указанные ракеты. Именно с них началось полномасштабное вторжение РФ 24 февраля 2022 года. Тогда такими ракетами кремлевские террористы ударили по украинским аэродромам и атаковали аэропорт в Житомире 27 февраля 2022 года.

Также "Искандерами" били по Киеву, например, в ночь со 2 на 3 марта и других городах Украины.

14 марта войска РФ наносили удары по жилым массивам Харькова, в том числе ракетными комплексами "Искандер", а утром 27 мая крылатая ракета этого комплекса была выпущена из Ростовской области и попала в казарму Национальной гвардии Украины на территории Днепропетровской области. Также из "Искандеров" были обстреляны Днепр, Харьков, Славянск.

Почему сложно перехватить "Искандер"

К сожалению, перехватить эти ракеты сложно. Это комплекс, который создавался для уничтожения стратегических целей: штабов, центров управления и связи, складов, баз хранения, аэродромов и т.д. Все эти объекты всегда хорошо защищены от подобного нападения средствами противовоздушной и противоракетной обороны, поэтому российские конструкторы разработали "Искандер" с учетом необходимости прохождения ракеты мимо такой защиты.

Кроме этого, баллистическая ракета "Искандера" маневрирует перед ударом и сбрасывает ложные цели, которые на радарах выглядят как сама ракета. Даже в теории перехватить такие цели может только очень ограниченное количество зенитных ракетных комплексов.

Также следует отметить, что точность ракет "Искандера" в Кремле заявляли как "феноменальную" – несколько метров от точки прицеливания. Однако практика уже показала, что российские ракеты не отличаются ни точностью, ни надежностью.

В общем "Искандер" – это крайне дорогое оружие, а то, что Кремль бьет им по жилым кварталам, свидетельствует о безысходности оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты все чаще используют дефицитные "Искандеры" для ударов по важным объектам Украины, однако из-за атак страдают мирные жители. В течение мая только по Киеву российские террористы запустили около 25 ракет "Искандер". Все были уничтожены средствами противовоздушной обороны;

– ночью 1 июня страна-агрессор Россия совершила очередной террористический акт в отношении украинцев, атаковав Киев ракетами из комплекса "Искандер". Силы ПВО сбили все 10 таких целей, однако есть жертвы и разрушения в нескольких районах.