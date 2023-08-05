По Украине распространилась воздушная тревога: сообщали о МиГ-31К

В Украине около 9:30 субботы, 5 августа, прозвучала воздушная тревога. Она была оглашена во всех областях нашей страны.

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Воздушные силы ВС Украины на своем официальном Telegram-канале объяснили, что причина – МиГ-31К российских оккупантов. Он является потенциальным носителем ракет "Кинжал", представляющих угрозу для всей страны.

Этот самолет поднялся в небо с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области Российской Федерации. "Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – написали в Воздушных силах ВСУ.

Мониторинговые каналы писали, что (по состоянию на 9:40) взлетели четыре российских МиГ-31К. Неизвестно, является ли вылет боевым, поэтому во время тревоги лучше оставаться в укрытиях.

Примерно в 10:05 ракетная угроза миновала. В Украине был оглашен отбой воздушной тревоги.

Как писал OBOZREVATEL, 4 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что оккупационные войска в последнее время стали чаще поднимать в воздух истребители МиГ-31К. Одна из целей этих вылетов – держать Украину в напряжении. Кроме того, таким образом российская армия проводит тренировки для пилотов.

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