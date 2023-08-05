'Держат в напряжении': Игнат назвал две причины частых взлетов в РФ ракетоносителя 'Кинжалов'

'спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что оккупационные войска России в последнее время стали чаще поднимать в воздух истребители МиГ-31К для того, чтобы держать украинцев в напряжении. Эти самолеты являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые ВСУ пока не могут сбивать.

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Об этом Игнат сказал в эфире телемарафона в пятницу, 4 апреля. По его словам, одна из целей этих вылетов – держать Украину в напряжении.

"Все же понимают, воздушная тревога – нужно идти в укрытие. Вся Украина – "красная". Подразумевается, на карте. И таким образом противник деморализует население, в конце концов экономика на это реагирует некоторым образом", – отметил он.

По словам спикера Воздушных сил, также таким образом оккупационная российская армия проводит тренировки для пилотов. Во время таких учений, истребитель взлетает и набирает высоту, с которой должны производить пуск. Пилоты производят имитационные пуски и возвращаются на базу.

Ранее такие полеты длились примерно полтора часа и завершались, когда закончится топливо. Сейчас же они длятся не более 30 минут, вероятно, в целях экономии.

Однако, как предостерег Игнат, далеко не все полеты на МиГ-31К – тренировочные. Во время последней массированной ракетной атаки россияне запустили сразу 4 "Кинжала".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игнат оценил ракетный потенциал РФ. По его словам, более рационально для Украины уничтожать пусковые установки врага, с помощью которых он этими ракетами атакует наши города и села. Для этого нужно иметь соответствующее вооружение.

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