'Рациональнее уничтожать пусковые установки противника': Игнат оценил текущий ракетный потенциал России

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат оценил ракетный потенциал страны-агрессора РФ. По его словам, более рационально для Украины уничтожать пусковые установки врага, с помощью которых он этими ракетами атакует наши города и села. Для этого нужно иметь соответствующее вооружение.

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Об этом Игнат сказал в пятницу, 4 августа, в эфире национального телемарафона "Єдині новини". Эти установки могут быть как наземные, так и надводные, поэтому необходимо иметь средства для ударов по ним.

Например, ракеты "Калибр" запускаются по Украине с кораблей и подводных лодок. Их количество можно оценить по данным, предоставляемым ВМС ВСУ в своих отчетах по плавсредствам противника в море. "Вы видите, иногда они (россияне. – Ред.) тоже там терпят неудачи, когда их какие-то там надводные дроны атакуют. Тут вопрос один", – отметил Игнат.

Так, один из российских десантных кораблей "Оленегорский горняк" был подбит во время ночной атаки морских дронов на Новороссийск в России. Затопило один из его отсеков, из-за чего он опрокинулся на бок.

Другой вопрос – это береговые наземные пусковые установки врага, говорит Игнат.

"Такие, как береговой комплекс "Бал", или береговой комплекс "Бастион", который ракетами "Оникс" атаковал Одесщину вместе с ракетами Х-22 недавно. Конечно, рациональнее уничтожать сами береговые комплексы, потому что чтобы с ракетами "Оникс" бороться, надо иметь средства и тяжело это делать. Безусловно, нужно иметь средства для того, и мы все знаем, какие", – сказал он.

Для ликвидации пусковых установок РФ Украине требуются оперативно-тактические комплексы, в том числе ATACMS, а также западные самолеты.

"ATACMS, который мог бы на нашем Крымском полуострове навести порядок. И так же – самолеты, которые могли бы противостоять как кораблям, с которых летят "Калибры", так и этим комплексам, которые находятся в Крыму. Самолеты F-16 имеют огромную номенклатуру вооружения – это десятки средств, которые могут поражать цели и наземные, и надводные", – объяснил Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследование журналистов показало, что Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55, которые официальный Киев передал Москве за газовые долги.

Соответствующее соглашение было заключено в Ялте между Кабинетом министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ при руководстве диктатора Владимира Путина.

"Мы же об этом заявляли еще год назад. Что мы передавали России самолеты Ту-22, Ту-95, Ту-160, фактически за копейки, в долги за газ. Так же передавали ракеты. Соответственно те ракеты, такие как Х-22, кстати, возвращаются сегодня к нам, вот этот долг, который мы отдавали. Там сотни единиц, я не хочу ошибиться в цифрах соответствующих. И с тех самолетов, в частности, которые мы тоже передавали, тоже наносятся удары. Поэтому "имеем то, что имеем", – прокомментировал это расследование Игнат.

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