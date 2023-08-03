Россия обстреливает Украину ракетами, которые Киев передал Москве за газовые долги. Фото и видео

Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55, которые официальный Киев передал Москве за газовые долги. Соответствующее соглашение было заключено в Ялте между Кабинетом Министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ при руководстве диктатора Владимира Путина.

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Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Схемы". Согласно соглашению, Украина передала стране-террористу восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55.

За это Россия компенсировала Украине долг за российский газ – на сумму 275 млн. грн.

Журналисты получили список номеров переданных России ракет. Они сопоставили их с номерами ракет Х-55, которыми захватчики обстреливали территорию Украины во время полномасштабного вторжения, и обнаружили, что часть из них совпадает.

Отмечается, что часть этих ракет сбила система противовоздушной обороны, а часть попала в жилые дома.

Три ракеты из списка украинская ПВО сбила в январе, мае и апреле 2023 года в Киеве и Киевской области, еще одна попала в дом в столице в конце 2022 года, в результате чего погибла женщина. Одна ракета попала дом в Киевской области, в результате чего пострадал ребенок.

Еще несколько ракет журналисты "Схем" идентифицировали с помощью фотографий с номерами на обломках, полученных от источников в правоохранительных органах.

Напомним, российские оккупационные войска предположительно готовятся к новым атакам по Украине. В настоящее время фиксируется значительная активность вражеской авиации. Это может означать, что противник собирает разведывательные данные и подтягивает ударные самолеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал, что осенью и зимой РФ может продолжить массированные атаки на города и инфраструктуру Украины. Вероятно, агрессор будет делать ставку на дроны-камикадзе, но ракеты также будут применяться.

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