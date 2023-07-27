В Воздушных силах дали прогноз, на что РФ может сделать ставку в случае массированных атак осенью и зимой

Осенью и зимой РФ может продолжить массированные атаки на города и инфраструктуру Украины. Вероятно, агрессор будет делать ставку на дроны-камикадзе, но ракеты также будут применяться.

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Такой прогноз озвучил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона 27 июля. "Мы уже имеем опыт осенне-зимнего периода по применению врагом ударных БПЛА и ракет большого количества. Это "Калибры" и Х-101, Х-555", – сказал он.

Игнат добавил, что за время атак на топливно-энергетический сектор Украины, с сентября по март, было сбито около 750 дронов и 750 ракет.

"Это большое количество, это именно за осень и зиму, на это ушло много средств, для того чтобы уничтожать такие цели на пути к нашим электростанциям и другим объектам", – рассказал представитель Воздушных сил.

По словам Игната, теперь уже оккупанты не имеют такого большого количества ракет. Хотя они их производят, но не могут восстановить весь запас, который использовали. Однако готовиться все-таки нужно.

Так, ракеты Х-101 или Х-555, которыми враг атаковал накануне, он не применял в течение месяца, вероятно, это время ушло на их изготовление. По данным Генштаба ВСУ, Россия производит около 100 дальнобойных высокоточных ракет в месяц, из них воздушного базирования – примерно 60.

"Можно примерно подсчитать, сколько они могут себе позволить изготовить и запускать. Я думаю, что Россия большую ставку будет делать на дроны-камикадзе, которые дешевле, проще в производстве, но ракеты тоже будут производиться и к этому нужно тоже готовиться. Наша задача – усилиться как можно большим количеством средств ПВО, которые нам дают партнеры", – отметил Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью враг запустил по Украине 8 ударных дронов и два "Калибра", силы ПВО сбили все БПЛА. Одна из ракет попала в портовую инфраструктуру в Одесской области, в результате удара погиб охранник.

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