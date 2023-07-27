Оккупанты ночью нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесщины: есть погибший

Российские террористы прибегли к мощной атаке по Украине во время грозы ночью четверга, 27 июля. Ракета врага попала в портовую инфраструктуру на Одесщине – к сожалению, не обошлось без жертв.

Видео дня

В результате удара оккупантов погиб охранник. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, во время воздушной атаки враг сначала направил дроны "Шахед" по центру страны, минуя юг, а с началом грозы применил "Калибры", направляя их по портовой инфраструктуре Одесщины.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что целью агрессора была портовая инфраструктура региона. По его словам, российские крылатые ракеты "Калибр" запускались с подводной лодки в акватории Черного моря.

В результате попадания погиб гражданский 1979 г. р., который был охранником. Кроме этого, повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, а также уничтожено здание охраны и два автомобиля.

"Искренние соболезнования семье погибшего. Террористы будут отвечать за каждое преступление!" – заявил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля во время атаки РФ на порт "Рени" было повреждено румынское судно. Министерство иностранных дел Румынии заявило, что, несмотря на инцидент, корабель смог продолжить движение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!