Во время атаки РФ на порт 'Рени' было повреждено румынское судно: появились подробности

Во время обстрела украинского дунайского порта Рени в Одесской области, что произошло 24 июля, было повреждено судно из Румынии. Министерство иностранных дел Румынии сообщает, что судно получило лишь незначительные повреждения во время российской атаки.

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Об этом сообщает Нotnews. Как отмечается, вопреки инциденту, судно продолжило свое движение.

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что провело расследование инцидента с румынским судном в порту Рени через представителей генерального консульства в Одессе, которое временно работает в центральном офисе министерства.

По предварительным данным, судно из Румынии получило незначительные повреждения и продолжило свой рейс. Министерство иностранных дел добавляет, что в результате обстрелов украинских портов на Дунае граждане Румынии не пострадали.

Напомним, что в ночь на 24 июля, российская армия совершила очередную атаку на портовую инфраструктуру Одесской области с помощью дронов-камикадзе. Войска РФ нанесли удар по порту, в результате чего было уничтожено три зерновых склада. В районе было замечено около 15 таких дронов.

Как писал OBOZREVATEL, Россия, начиная с 18 июля, активизировала атаки в южных областях Украины. Так, разведка Британии объяснила, почему РФ активизировала удары по Одессе.

Ранее сообщалось, что ракетными атаками на Одесщину Россия пытается добиться изоляции Украины от Черного моря. Еще одна побочная цель – запугать международное сообщество и заставить мир отказаться от усилий по восстановлению "зернового коридора", а затем спровоцировать голод в Африке и волну мигрантов с континента в Европу.

Все это нужно президенту РФ Владимиру Путину для шантажа Запада и принуждения к переговорам: Кремль нацелился на превращение России в "зерновую надимперию", от которой будет зависеть мир.

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