Разведка Британии объяснила, почему РФ активизировала удары по Одессе

Россия, начиная с 18 июля, активизировала атаки в южных областях Украины. Так, при ударах по Одессе и другим районам Россия использует значительное количество ракет типа AS-4 Kitchen (Х-22) весом 5,5 тонн, которые предназначены для уничтожения авианосцев.

Видео дня

Информацию об этом опубликовало министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter. Как отмечается в возведении, в результате атак было повреждено несколько зернохранилищ в Черноморском порту, которые расположены к югу от Одессы, а также исторический центр города.

Кроме этого, 24 июля Россия нанесла удар беспилотниками-камикадзе по докам на реке Дунай, неподалеку от румынской границы.

Согласно данным британской разведки за период с августа 2022 по июнь 2023 года, пока действовала Черноморская зерновая инициатива, в целом Россия воздерживалась от атак на объекты гражданской инфраструктуры в южных портах.

"Поскольку России не удалось возобновить соглашение, Кремль, вероятно, чувствует себя менее политически ограниченным и пытается нанести удары по целям в Одессе, поскольку считает, что Украина сохраняет военные активы в этих районах. С самого начала войны ударная кампания России характеризовалась плохой разведкой и неэффективным процессом нацеливания", – отметили в минобороны Британии.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 23 июля, в Одессе прозвучала серия взрывов, работала ПВО, однако есть и прилеты. Российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22М3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К" и баллистическими "Искандер-М". Были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

Также ночью 22 июля государство-террорист Россия в очередной раз атаковала территорию Украины дронами-камикадзе Shahed-136. БПЛА была ориентирована в центральные регионы нашего страны. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все 5 ударных беспилотников были уничтожены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!