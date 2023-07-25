"Медленно, но по плану": Резников объяснил, что замедляет контрнаступление

Глава Министерства обороны Алексей Резников сказал, что контрнаступление Сил обороны Украины на фронте для освобождения захваченных Россией территорий хоть продвигается и медленно, однако оно идет строго по плану. На продвижения украинские военных влияет много факторов.

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Об этом украинский министр сказал в интервью изданию CNN в понедельник, 24 июля. Он отметил, что мнение о быстром наступлении было бы ошибочным.

Резников подчеркнул, что на ход наступления украинской армии влияет в частности количество боеприпасов, артиллерийских снарядов и систем, а также комплексов ПВО.

"Это вопрос противовоздушной обороны. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия боя. И против нас большое количество врагов. Так что это война, а не компьютерная игра", – сказал Резников.

Он отметил, что командиры и генералы видят ситуацию на поле боя и быстро реагируют на новые события, и добавил, что для Украины главное – сохранить жизни военных.

"Наши генералы, наши командиры видят реальную ситуацию на поле боя. И еще раз должен повторить, что главная ценность для нас – это жизнь наших солдат", – заявил министр.

Также глава оборонного ведомства напомнил, что замедление контрнаступления в ом числе вызвано большим количеством минных полей. Поэтому ВСУ приходится расчищать вручную тропы через поля.

"Нам нужно использовать наших солдат, саперов очень медленно, готовя коридоры для реального наступательного движения", – сказал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступательная операция украинских войск не завершится в течение одной-двух недель – в Госдепе рассчитывают на "несколько месяцев". Вместе с тем фактически РФ уже проиграла войну.

– Издание The Wall Street Journal написало, что перед контрнаступлением западные чиновники знали, что у Киева не было достаточного количества вооружения, положившись на мужество и находчивость украинских защитников.

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