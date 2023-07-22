РФ снова атаковала Украину дронами-камикадзе: где сбили 'Шахеды'

Ночью 22 июля государство-террорист Россия в очередной раз атаковало территорию Украины дронами-камикадзе "Shahed-136". БПЛА были направлены в центральные регионы нашей страны.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что враг значительно активизировал применение ударных беспилотников, хотя эту ночь можно назвать относительно спокойной по сравнению с прошлыми.

По словам Гуменюк, это говорит о том, что враг взял определенную паузу для сбора информации, но заполнил ее "Шахедами".

Так, по данным спикера Сил обороны юга, защитники украинского неба отработали по 3 целям, направленным через Николаевщину в центральные области. В частности, бойцы уничтожили вражеские цели над Николаевщиной и Кировоградщиной. Еще 2 вражеских беспилотника были сбиты над Днепропетровщиной.

Гуменюк объяснила, что эта небольшая волна "Шахедов" была направлена на разведку реагирования сил противовоздушной обороны. Кроме того, ночью на юге также были сбиты 2 вражеских разведывательных беспилотника. Такой тактикой россияне пытаются собирать информацию, убеждена спикер Сил обороны юга. В частности, речь идет и о припортовой инфраструктуре, потому что активность российских дронов наблюдается с акватории Черного моря в направлении побережья.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ночь на субботу, 22 июля, в Украине была объявлена воздушная тревога, во время которой покраснела половина регионов. Оккупационные российские войска запустили по украинским городам ударные дроны. Также была объявлена угроза баллистики;

– кроме того, накануне россияне снова атаковали мирных жителей в Донецкой области Украины. Захватчики атаковали населенный пункт Нью-Йорк, нанеся по нему три авиационных удара.

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