Покраснела половина Украины: украинцев предупредили об угрозе дронов и баллистики

В половине регионов Украины в ночь на субботу, 22 июля, объявили воздушную тревогу. Оккупационные российские войска запустили по украинских городах ударные дроны. Также была объявлена угроза баллистики.

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Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Украины. Жителей этих областей призвали находится в безопасных местах до окончания опасности.

Так, угрозу применения врагом баллистического вооружения объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской областей.

Для Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонских областей объявили угрозу применения БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные массированные атаки России, которые привели к гибели украинских детей. Он указал, что оккупанты творят абсолютное зло, но оно не останется безнаказанным.

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