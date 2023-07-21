'Только абсолютное зло может наносить такие удары': Зеленский пообещал ответ на российские ракетные атаки. Видео

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на очередные массированные атаки России, которые привели к гибели украинских детей. Он указал, что оккупанты творят абсолютное зло, но оно не останется безнаказанным.

Видео дня

"Всего с начала недели только на территории Одесской области от российского террора пострадали более 20 человек. Среди них двое детей. Только абсолютное зло может наносить такие удары. Будет ответ", – заверил гарант. Его традиционное обращение к нации транслировала пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также Зеленский указал, что Украина не одна готова оказать противление в ответ на агрессию Москвы. Будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще большее стремление к справедливости, справедливому наказанию России за все преступления этой войны.

Также президент добавил, что сегодняшнее заседание Ставки Верховного главнокомандующего было затяжным и крайне важным. Участники собрания подробно разобрали вопросы защиты городов и общин, наших портов от российских ударов.

"Если кто-то там в России надеется, что они смогут сделать Черное море простором произвола и терроризма, то у них это не получится. Знаем, как защититься, видим в мире готовность работать вместе и дальше – и более активно, чтобы оставить в покое этот регион", – указал Зеленский.

Для этой цели он запланировал на вечер телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Ключевыми темами для беседы двух политиков станут безопасность в черноморском регионе и продовольственная безопасность.

"Как и всегда, на Ставке были подробные доклады военных, разведок, пограничников по ситуации на передовой. И не только на ключевых направлениях активных действий, но и в целом по границе, по вероятному развитию ситуации", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что много внимания уделяется жизненно-важному вопросу: поставка боеприпасов нашей армии. Немалую роль в этом играет, как международная военная помощь, так и отечественное производство.

Также в течение дня Зеленский провел основательное совещание по поводу одного из важнейших компонентов государственной политики Украины – политики героев. Политики по отношению к нашим воинам, по отношению к ветеранам. Украина не только победит в этой войне, но и выиграет такую жизнь, достойную героев, которые за него борются.

"Это очень важно, чтобы наше устройство – государственное, общественное, экономическое, культурное – было именно таким, о котором можно будет сказать, что оно действительно основано на уважении. На уважении к Украине и каждому, кто направил свою жизнь, свою храбрость, свою силу ради того, чтобы Украина выстояла против зла и победила российский террор", – подчеркнул лидер нации.

Президент в очередной раз обратился к воинам Украины, ежедневно рискующим своей жизнью и здоровьем на фронте. Каждый, кто вносит вклад в победу, в безопасность мирных граждан, каждый достоин уважения и чести.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 июля оккупанты убили двоих детей – брата и сестру – в поселке Дружба Торецкой громады Донецкой области. Вражеский артиллерийский снаряд прилетел во двор, где находились 10-летний мальчик и 16-летняя девочка.

Также сегодня захватчики нанесли ракетный удар по Черниговской области. В результате очередного террористического акта погибли две женщины.

Не говоря уже о системном обстреле южных регионов Украины, чем ознаменовалось расторжение зерновой сделки со стороны России. Четвертые сутки подряд враг обстреливает Одесщину, не обходится без жертв.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!