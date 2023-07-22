Войска РФ нанесли три авиаудара по поселку Нью-Йорк на Донетчине: четверо раненых

Оккупационная армия России в пятницу, 21 июля, вновь атаковала мирных жителей в Донецкой области Украины. Захватчики атаковали населенный пункт Нью-Йорк, нанеся по нему три авиационных удара.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на своем канале в Telegram. В результате вражеской атаки были ранены 4 человека.

"Россияне нанесли 3 авиаудара по пгт Нью-Йорк в Донецкой области", — написал Ермак.

По его данным, в результате вражеского обстрела был ранен мужчина и три женщины.

Отметим, что также 21 июля российские оккупанты убили двоих детей – брата и сестру – в поселке Дружба Торецкой громады Донецкой области. Вражеский артиллерийский снаряд прилетел во двор, где находились 10-летний мальчик и 16-летняя девочка.

Утром этого же дня враг ударил по Константиновке на Донетчине – вражеские снаряды убили двух мирных жителей. По факту очередного военного преступления агрессора начато уголовное производство. Под прицелом российских снарядов оказался частный сектор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередные массированные атаки России, которые привели к гибели украинских детей. Он указал, что оккупанты творят абсолютное зло, но оно не останется безнаказанным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!