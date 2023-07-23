Данилов об обстрелах Одессы: Путин хочет стать 'зерновой сверхимперией' и поставить мир на колени

Ракетными атаками в Одесскую область Россия пытается добиться изоляции Украины от Черного моря. Еще одна побочная цель – запугать международное сообщество и заставить мир отказаться от усилий по восстановлению "зернового коридора", а затем спровоцировать голод в Африке и волну мигрантов с континента в Европу.

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Все это нужно президенту РФ Владимиру Путину для шантажа Запада и принуждения к переговорам: Кремль нацелился на превращение России в "зерновую надимперию", от которой будет зависеть мир. Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его мнению, Россия направляет усилия на то, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю.

"Главная цель ракетных атак россиян на Одессу и регион – это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю, а через акт запугивания предотвратить и нейтрализовать международные усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора", – подчеркнул Данилов.

По мнению секретаря СНБО, действия РФ сейчас являются частью более глобального плана, по которому Россия стремится добиться отмены целого ряда болезненных для себя западных санкций.

"По кремлевскому плану должны быть созданы искусственные условия угроз голода прежде всего для стран Африки, и повышение уровня миграционных опасностей для Европы. россияне ожидают, что с помощью шантажа принудят Запад к переговорам и принятия путинского "зернового ультиматума" – возобновлению экспорта российского аммиака, снятию части санкций и других ограничений", – перечислил вероятные цели Кремля Данилов.

В то же время враг активно уничтожает ключевого конкурента в поставках зерна на мировые рынки – Украину. Ведь стремится заменить "газовую иглу", с которой удалось слезть Европе, на зависимость от российского зерна.

"Уничтожение украинской инфраструктуры, обеспечивающей функционирование "зернового коридора", должно сделать мир зависимым от российского зерна и их логистики и возможностей. План – поставить мир на колени и сделать Россию уникальным зерновым поставщиком. После провала идеи "энергетической сверхдержавы" путин хочет стать "зерновой сверхимперией", – убежден Данилов.

По его словам, Украина о намерениях врага знает и делает все для того, чтобы не только помешать им, но и обеспечить ответственность страны-террориста за убийства людей и разрушения. Запад и весь мир тоже должны осознать угрозу – и противодействовать ей уже сейчас.

"Мир и Запад должны проявить твердость и нерушимость и дать свой достойный ответ кремлевской крысе, которая должна заключаться в полноценном восстановлении функционирования украинского "зернового коридора" под гарантии международной безопасности. Наши сердца сегодня с Одессой и одесситами! Со всеми, кто пострадал от российского террора", – добавил Данилов.

Напомним, в ночь на 23 июля Россия снова атаковала Одессу. По данным ОК "Юг", российские войска били по региону крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К", а также баллистическими "Искандер-М". Были повреждены жилые дома и собор, более двух десятков человек пострадали, один гражданский погиб.

Из запущенных захватчиками 19 ракет силы ПВО ночью сбили девять.

На ночные террористические атаки РФ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что за Одессу обязательно будет ответ и подчеркнул, что никакого оправдания злу быть не может