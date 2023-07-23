РФ устроила очередную атаку на Украину: в Одессе прогремели взрывы

В ночь на воскресенье, 23 июля, в Одессе прозвучала серия взрывов, работала ПВО. Российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22м3, а также "Калибрами" и "Ониксами".

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В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что враг запустил ракеты в сторону Одесщины. Атаку на область с применением различных видов оружия подтвердили в Одесской областной военной администрации.

"Жители всей области, остаемся в укрытиях до отбоя! Не снимайте работу ПВО и не выкладывайте это в соцсети! Не помогайте врагу!" – написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что идет боевая работа.

Также были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей Украины.

Как сообщали в крымских Telegram-каналах, ракеты "Оникс" враг снова запустил по Украине из оккупированного Севастополя.

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