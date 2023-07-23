Появились новые фото и подробности ночной атаки РФ на Одессу: в городе есть разрушения, поврежден собор УПЦ (МП)

В результате ночной атаки войск РФ по Одессе получил повреждения Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ (МП) и некоторые находившиеся в нем православные святыни. В городе зафиксировано много разрушений жилых и не только зданий, автомобилей, а также подтверждена смерть гражданского.

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Еще десятки человек получили ранения – им оказывали помощь на месте и в больницах, в то же время спасатели продолжили разбор завалов, а полиция фиксировала последствия военных преступлений врага. Об этом сообщило оперативное командование "Юг", публикуя кадры разрушений (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным военных, во время ночной ракетной атаки оккупанты ударили по Одессе и области по меньшей мере пятью видами ракет всех видов базирования – в жилые кварталы летели "Калибры", "Ониксы", Х-22 и "Искандер-К", баллистические "Искандер-М".

Защитники неба сбили значительную часть этих вражеских целей, однако остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере шести жилым, в том числе многоквартирным домам.

В облцентре изуродованы десятки автомобилей, во многих зданиях повреждены фасады и крыши, выбиты окна. На одной из центральных площадей города попаданием российской ракеты поврежден собор Украинской православной церкви (московского патриархата). Также пострадали два памятника архитектуры.

Клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук отметил, что попадание было в правую часть собора, которое "пробило до минус первого этажа". По его словам, здание получило большие повреждения, внутри вспыхнул пожар.

"Разрушения колоссальные. Половина собора осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи. После окончания воздушной тревоги приехали службы, ГСЧС и все потушили", – рассказал он.

Кроме этого, по городу образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение транспорта.

По состоянию на 05:25 воскресенья сообщалось об одной жертве российской ракетной атаки. Одного человека спасатели успешно деблокировали из-под завалов. Еще 19 человек получили травмы, среди них четверо детей. В больницы отвезли 11 взрослых и троих детей, остальные лечатся амбулаторно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни российские оккупационные войска активизировали атаки на Одесскую область. В результате террористических актов России страдают не только люди и здания, но и украинский урожай – выращенный под сиренами и собранный под обстрелами.

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