Выращен под сиренами, собран под обстрелами: в Одессе показали уничтоженный россиянами урожай зерна. Фото

В последние дни российские оккупационные войска активизировали атаки на Одесскую область. В результате очередных террористических актов России страдают не только люди и здания, но и украинский урожай.

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Это зерно было выращено под сиренами, собрано под обстрелами, и теперь оно уничтожено "второй армией мира", которая воюет против продовольствия. Соответствующие снимки, сделанные фотографом Константином Либеровым, опубликовал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он отметил, что россияне, ранее кричавшие, что никакого искусственного голода не было, и голодомор 1930-х не был умышленным геноцидом украинцев, теперь уже открыто пытаются спровоцировать новый голод и геноцид.

"Выращен под сиренами. Собран под ракетными обстрелами. Уничтожен дотла извергами. Россия сегодня – это убийцы, террористы и лицемеры, которые думают, что могут покинуть мир на грани голода. Но воля украинцев несокрушима. Мы все отстроим и все вырастим заново", – подчеркнул Кипер.

Глава Одесской ОВА также добавил, что Россия ответит за все свои преступления и, в частности, за каждую сожженную зернинку.

"Убежден, что враг ответит за каждое сожженное зерно, за каждый день этой бесчеловечной войны! Мы победим, а они будут гореть в аду, как это зерно. Слава Украине!" – резюмировал он.

Напомним, войска Российской Федерации утром 21 июня снова обстреляли Одесскую область. Под ударом находилась инфраструктура Белгород-Днестровского района.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска ночью 21 июля четвертые сутки атаковали ракетами Одесскую область Украины. Запущенными с моря "Калибрамы" они ударили по агропредприятию в регионе - там значительные повреждения ангаров и техники, уничтожено 120 тонн гороха и ячменя.

Ночью 20 июля Россия тоже ударила ракетами по Одесщине – в центре Одессы было разрушено админздание и повреждены многие дома рядом. Также известно о прилете в области. Из-за действий оккупантов погиб охранник гражданского здания, несколько человек травмировались.

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