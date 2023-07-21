Россия ночью ударила 'Калибрами' по агропредприятию Одесщины: уничтожен зерновой терминал, пострадали люди. Фото

Российские оккупационные войска ночью 21 июля – четвертые сутки подряд – атаковали ракетами Одесскую область Украины. Запущенными с моря "Калибрами" они ударили по агропредприятию в регионе – там значительные повреждения ангаров и техники, уничтожено 120 тонн гороха и ячменя.

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Известно о двух пострадавших в результате взрыва. Об атаке рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, указав, что террор агрессора в отношении южных областей нашей страны связан с зерновым соглашением (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что оккупанты сознательно пытались уничтожить украинские запасы зерна. Ведь попадание зафиксировано непосредственно в ангары его хранения и в место, где располагалась сельскохозяйственная техника.

"Враг атаковал крылатыми ракетами "Калибр", выведя ночью ракетоноситель. Запуски осуществлялись по сложному курсу, в частности с учетом особенностей Черного моря. Очень низкая высота и максимальное приближение ракет к государственной границе Украины. Провокация на провокации", – прокомментировала действия ВС РФ Гуменюк.

Она добавила, что при таких обстоятельствах обнаружение и уничтожение ракет затруднено. Так, прилеты случились почти одновременно с сигналом воздушной тревоги. Ее на Одесщине этой ночью объявляли дважды: с 03:21 по 03:42 и с 04:24 по 05:02.

"Коварство врага заключается в том, что удар был направлен в две волны: сначала две ракеты, а затем, когда началась спасательная операция, еще одна ракета по той же тактике", – пояснила представитель ОК "Юг".

По ее словам, спасатели, ликвидировавшие последствия удара, успели пройти в укрытие. В то же время зафиксировано много разрушений и повреждений сельскохозяйственной и спасательной техники.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что вражеская атака произошла на рассвете пятницы – оккупанты выпустили "Калибры" из ракетоносителя, который ночью вывели на дежурство в Черное море.

"Две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем раздалась повторная тревога. Еще одна ракета попала в то же предприятие, разрушим сельскохозяйственную и спасательную технику. Пожар на площади более 200 кв. м оперативно ликвидирован", – рассказал он.

По его словам, враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Два сотрудника предприятия получили ранения: у них резаны раны стеклом, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В ГСЧС Украины показали фото уничтоженной вражеским ударом техники спасателей: несколько спецавтомобилей выгорели почти дотла.

"Одещина. Уничтожая нашу технику, враг в который раз напоминает о том, что нормы международного права, которыми спасатели защищены от атак во время своей работы, для него не имеют никакого веса и уважения. Повторный ракетный удар оставил личный состав без двух пожарных машин. Новая автоцистерна вряд ли подлежит восстановлению и в таком состоянии уже точно никому не поможет. К счастью, спасатели не пострадали", – отметил глава ведомства Сергей Крук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 20 июля Россия тоже ударила ракетами по Одесщине – в центре Одессы было разрушено админздание и повреждены многие дома рядом. Также известно о прилете в области. Из-за действий оккупантов погиб охранник гражданского здания, несколько человек травмировались.

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