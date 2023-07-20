Россия снова ударила по югу Украины: в Одессе есть разрушения, в Николаеве прилет в жилой дом

Оккупационные войска России в ночь на четверг, 20 июля, снова атаковали дронами и ракетами украинские города. Третий день подряд под обстрел попала Одесса, там гремели мощные взрывы. В Николаеве в результате прилета горел жилой дом, есть пострадавшие. Также громко было в Сумах.

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В Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты запустили по Украине ударные дроны-камикадзе, также они совершили пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" и Х-22.

Серия громких взрывов в Одессе раздалась после 2:40. В ВС предупреждали о пусках ракет "Оникс" в сторону Одесской области. Глава ОВА Олег Кипер подтвердил взрывы и призвал не снимать работу ПВО.

После 3 часов ночи громко было в Николаеве, там также раздалась серия взрывов. По данным мониторинговых каналов, область оккупанты атаковали ракетами Х-22.

Глава ОВА Виталий Ким заявил, что оккупанты ударили по центру города, в трехэтажном доме возник пожар. Ранения получили семь человек, среди них трое детей – 1 до года, 3 года и 16 лет.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о прилете в центр города.

"По одному из адресов огромная воронка возле трехэтажного жилого дома. Пожар очень серьезный. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Вокруг много поврежденных домов. Утром наши коммунальщики будут отрабатывать. На другом адресе горят несколько гаражей. Спасатели тушат", – написал он.

Около 1:30 взрывы было слышно в Сумах, это подтвердили в Сумской ОВА и заявили о работе ПВО.

"Сумы — слышны взрывы. Работает ПВО. Будьте в укрытиях", – говорилось в сообщении администрации.

Напомним, ночью 19 июля Россия устроила очередную комбинированную атаку на Украину. Основным направлением удара стала Одесская область – в сторону региона враг запустил крылатые ракеты "Калибр" и ударные дроны.

Под атакой оказались порты "Одесса" и "Черноморск" – повреждены зерновые терминалы международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group, а также портовая инфраструктура.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр агрополитики Украины Николай Сольский, ракетные удары РФ портам "Одесса" и "Черноморск" уже привели куничтожению 60 тыс. тонн зерна. Также повреждена инфраструктура, которая была задействована в зерновой сделке.

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