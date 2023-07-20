Войска РФ ночью ударили по центру Николаева: в жилом доме возник пожар, среди раненных – дети

Армия страны-агрессора России в ночь на 20 июля атаковала ракетами центр Николаева. В городе прогремела серия громких взрывов, в жилом доме возник сильный пожар.

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По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима и мэра города Александра Сенкевича, в Николаеве известно о 9 пострадавших, среди которых есть дети – самому младшему раненному ребенку нет и года. Есть и погибшие.

Также пострадал трехлетний ребенок и 16-летний подросток.

По словам Сенкевича, есть прилет по центру города. Серьезный пожар возник в жилом трехэтажном доме, возле него образовалась огромная воронка, написал он в Telegram.

"Пожар очень серьезный. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Вокруг много поврежденных домов. Утром наши коммунальщики будут отрабатывать. В другом адресе горят несколько гаражей. Спасатели тушат", – написал он.

Глава ОВА Ким сообщил, что известно о девяти раненных – четверо взрослых и пятеро детей. Также, по его словам, есть погибшие.

Позже Сенкевич отметил, что по меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов получили повреждения, их отключили от электроснабжения. Продолжается спасательно-поисковая операция.

По второму адресу повреждено около 15 гаражей. Там также выбиты окна в нескольких многоэтажках.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России в ночь на четверг, 20 июля, снова атаковали дронами и ракетами украинские города. Третий день подряд под обстрел попала Одесса, там гремели мощные взрывы, и есть разрушения.

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