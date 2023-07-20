Оккупанты целили по домам, портам и торговым сетям: силы ПВО ночью сбили 18 из 38 ракет и дронов

Защитники Украины ночью 20 июля сбили в небе над рядом облцентров пять российских крылатых ракет воздушного и наземного базирования, а также 13 дронов-камикадзе. В целом войска РФ атаковали 38 целями, направляя их преимущественно на южные регионы.

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В частности, под ударом российских ракет оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Одессе и Николаеве. О работе противовоздушной обороны сообщили в воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что всего враг выпустил 38 боеприпасов (19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе):

– семь крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

– четыре крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

– три крылатые ракеты морского базирования "Калибр", вероятно, с подводной лодки (акватория Черного моря);

– пять крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

– 19 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с двух направлений – южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 18 воздушных целей – две ракеты "Калибр", три "Искандер-К", 13 ударных дронов Shahed-136/131", – говорится в сообщении.

Известно, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личному составу российских оккупантов.

Напомним: ночью четверга оккупационные войска РФ в очередной раз атаковали украинские города дронами и ракетами. Третьи сутки под обстрел попала Одесса – там раздавались мощные взрывы, есть разрушения в городе и области. Кроме этого, в Николаеве в результате прилета горел жилой дом – есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 19 июля российские террористы атаковали Украину 32 дронами Shahed-136 и 31 ракетой, в частности Х-22, "Калибрами" и "Ониксами". Из них 37 воздушных целей удалось обезвредить защитникам украинского неба.

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