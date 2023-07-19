Силы ПВО ночью сбили 37 воздушных целей: враг бил по Украине Х-22, 'Калибрами', 'Ониксами' и 'Шахедами'

Ночью 19 июля российские террористические войска устроили новую массированную атаку на Украину, запустив 32 беспилотника типа Shahed-136 и 31 ракету. 37 воздушных целей противника удалось обезвредить защитникам украинского неба.

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Об этом сообщили в Telegram Воздушных Сил ВСУ. Отмечается, что атаку оккупанты устроили с южного направления. В несколько волн обстрелов противник использовал крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа "Shahed-136/131".

Основным направлением удара стала Одесщина, там россияне атаковали объекты критической инфраструктуры и военные объекты.

Так, по данным Воздушных Сил, во время ночной атаки оккупанты применили против Украины:

– 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;

– 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;

– 6 крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

– 1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря;

– 32 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

Украинским ПВО удалось обезвредить 37 воздушных целей:

– 13 крылатых ракет "Калибр";

– 1 управляемую авиационную ракету Х-59;

– 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Ракетами Х-22 и Оникс россияне ударили по инфраструктуре Одесской области. Последствия этих ударов и пострадавших сообщат позже местные военные администрации.

Со своей стороны авиация Воздушных Сил за текущие и минувшие сутки нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личному составу российских оккупантов.

Напомним: ранним утром 19 июля в Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. В городе и области сработала противовоздушная оборона. Враг атаковал столицу беспилотниками "Shahed". Однако безрезультатно – на подступах к городу ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны.

В общей сложности этой ночью Россия устроила очередную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты разных типов и ударные БПЛА. В сторону Одесской области враг запустил крылатые ракеты "Калибр", в областном центре раздались взрывы. В регионе дополнительно могли быть применены ракеты типа Р-800 Оникс, которые были выпущены из БРК Бастион. Кроме того, область атаковали также "Шахедами" и ракетами Х-22 из бомбардировщиков Ту-22м3.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 июля украинская ПВО отразила массированную атаку России, в основном направленную на южные регионы. Были уничтожены все шесть крылатых ракет "Калибр" и 31 дрон-камикадзе типа Shahed;

– силы ПВО пока не могут взять территорию нашего государства в кольцо, чтобы сбивать цели на подлете к украинским границам. Систему воздушной обороны приходится выстраивать так, чтобы имеющиеся средства ПВО располагались как можно ближе к населенным пунктам, в противном случае враг непременно воспользуется "пробелами".