Игнат объяснил, почему ПВО не может сбивать ракеты за пределами городов

Украина имеет огромную линию фронта, большую территорию и мало систем ПВО. Именно поэтому систему воздушной обороны приходится выстраивать так, чтобы имеющиеся средства ПВО располагались как можно ближе к населенным пунктам, в противном случае враг непременно воспользуется "пробелами".

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По этой же причине Украина пока не может взять территорию нашего государства в кольцо, чтобы сбивать цели при подлете к украинским границам. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, система ПВО в Украине построена так, чтобы защищать города. Именно поэтому вражеские ракеты и дроны нельзя сбивать подальше от населенных пунктов, ведь "растягивание" имеющихся средств облегчило бы для оккупантов поиск пробелов в обороне.

"Средства ПВО разные – среднего и малого радиуса действия, есть истребительная авиация, а есть мобильные огневые группы. То, что у нас сейчас есть, а это и старые советские системы, и то, что нам предоставили партнеры, его недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно. У нас огромная линия фронта – почти 2,5 тысячи километров", – констатировал представитель ВС ВСУ.

По его словам, в настоящее время в окрестностях городов расположены существующие системы ПВО, за ними же работают мобильные огневые группы. Авиация перекрывает районы, где нехватка средств ПВО особенно значительна.

"Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо и по возможности средства ПВО были размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать вражеские цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам", – резюмировал Игнат.

Напомним, в ночь на 16 июля российские войска атаковали Харьков четырьмя ракетами ЗРК С-300. Две из них взорвались в воздухе, еще две попали в стадион и дорогу в одном из районов облцентра. И если в Харькове пострадавших среди гражданских нет, то артиллерийские обстрелы россиянами Купянского района привели к гибели одного мужчины и ранению другого.

Кроме того, сообщалось, что в Сумах также прогремели мощные взрывы. По словам местных жителей, они были слышны и в Сумском районе,на значительном расстоянии от областного центра. Воздушная тревога при этом в области не объявлялась.

Впоследствии в ОВА объяснили молчание о взрывах в Сумах, отметив, что "не обо всем можно говорить", ведь враг внимательно отслеживает любые заявления и сообщения местных властей. Там также добавили, что ночные взрывы не угрожали гражданским жителям региона.