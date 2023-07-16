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Появились подробности ночного ракетного удара оккупантов по Харькову

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
16,0 т.
Появились подробности ночного ракетного удара оккупантов по Харькову

В ночь на 16 июля российские войска атаковали Харьков четырьмя ракетами ЗРК С-300. Две из них взорвались в воздухе, еще две попали в стадион и дорогу в одном из районов облцентра, никто не пострадал.

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В ходе обстрелов Купянского района захватчики убили одного гражданского, еще один человек получил ранения. Подробности атаки раскрыл глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"Минувшей ночью, около 1:30, российские оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову 4 ракеты ЗРК С-300. 2 ракеты взорвались в воздухе, 2 ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района Харькова" . В 4-этажном доме выбиты окна. Без пострадавших", – отметил он.

В Харьковской областной прокуратуре открыли уголовное производство из-за ночной ракетной атаки, осуществленной россиянами.

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 16 июля около 2:00 враг нанес ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание двух ракет типа С-300 в стадион и дорожное покрытие в Шевченковском районе. По предварительным данным, удар по городу производился из Белгородской области РФ. Поврежден четырехэтажный дом и частные автомобили горожан", – рассказали в прокуратуре.

На месте работала следственно-прокурорская группа, собравшая вещественные доказательства и зафиксировавшая последствия вооруженной агрессии РФ.

Появились подробности ночного ракетного удара оккупантов по Харькову
Появились подробности ночного ракетного удара оккупантов по Харькову
Появились подробности ночного ракетного удара оккупантов по Харькову
Появились подробности ночного ракетного удара оккупантов по Харькову
Появились подробности ночного ракетного удара оккупантов по Харькову
Появились подробности ночного ракетного удара оккупантов по Харькову
Появились подробности ночного ракетного удара оккупантов по Харькову
Появились подробности ночного ракетного удара оккупантов по Харькову
Появились подробности ночного ракетного удара оккупантов по Харькову

Кроме того, россияне накануне обстреливали Харьковщину из минометов и артиллерии. Под вражеским огнем находились приграничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В частности, захватчики били по Купянску, Волчанску, Казачьей Лопани, Ветеринарному, Двуречной и ряду других населенных пунктов области. В Купянском районе есть жертва и раненый.

"В результате обстрела села Колодязное Купянского района погиб 33-летний гражданский мужчина. Еще 1 человек получил ранения. Поврежден частный жилой дом", – отметил Синегубов.

В полиции Харьковской области сообщили об открытии уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

Глава Харьковской ОВА добавил, что в регионе продолжается разминирование. В течение 15 июля пиротехники ГСЧС обследовали более 7 га территории и обезвредили 122 взрывоопасных предмета.

Напомним, ночью в Харькове прогремели взрывы. Враг атаковал город ракетами. Сразу после атаки мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилетах в центральной части облцентра.

Также сообщалось, что в Сумах также прогремели мощные взрывы. По словам местных жителей, они были слышны и в Сумском районе на значительном расстоянии от областного центра. Воздушная тревога при этом в области не объявлялась.

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