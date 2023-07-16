Появились подробности ночного ракетного удара оккупантов по Харькову

В ночь на 16 июля российские войска атаковали Харьков четырьмя ракетами ЗРК С-300. Две из них взорвались в воздухе, еще две попали в стадион и дорогу в одном из районов облцентра, никто не пострадал.

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В ходе обстрелов Купянского района захватчики убили одного гражданского, еще один человек получил ранения. Подробности атаки раскрыл глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"Минувшей ночью, около 1:30, российские оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову 4 ракеты ЗРК С-300. 2 ракеты взорвались в воздухе, 2 ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района Харькова" . В 4-этажном доме выбиты окна. Без пострадавших", – отметил он.

В Харьковской областной прокуратуре открыли уголовное производство из-за ночной ракетной атаки, осуществленной россиянами.

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 16 июля около 2:00 враг нанес ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание двух ракет типа С-300 в стадион и дорожное покрытие в Шевченковском районе. По предварительным данным, удар по городу производился из Белгородской области РФ. Поврежден четырехэтажный дом и частные автомобили горожан", – рассказали в прокуратуре.

На месте работала следственно-прокурорская группа, собравшая вещественные доказательства и зафиксировавшая последствия вооруженной агрессии РФ.

Кроме того, россияне накануне обстреливали Харьковщину из минометов и артиллерии. Под вражеским огнем находились приграничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В частности, захватчики били по Купянску, Волчанску, Казачьей Лопани, Ветеринарному, Двуречной и ряду других населенных пунктов области. В Купянском районе есть жертва и раненый.

"В результате обстрела села Колодязное Купянского района погиб 33-летний гражданский мужчина. Еще 1 человек получил ранения. Поврежден частный жилой дом", – отметил Синегубов.

В полиции Харьковской области сообщили об открытии уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

Глава Харьковской ОВА добавил, что в регионе продолжается разминирование. В течение 15 июля пиротехники ГСЧС обследовали более 7 га территории и обезвредили 122 взрывоопасных предмета.

Напомним, ночью в Харькове прогремели взрывы. Враг атаковал город ракетами. Сразу после атаки мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилетах в центральной части облцентра.

Также сообщалось, что в Сумах также прогремели мощные взрывы. По словам местных жителей, они были слышны и в Сумском районе на значительном расстоянии от областного центра. Воздушная тревога при этом в области не объявлялась.