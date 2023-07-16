В Харькове прогремели взрывы: РФ устроила атаку баллистическими ракетами, есть прилеты

В ночь на воскресенье, 16 июля, в Харькове прозвучала серия взрывов. Российские оккупационные войска атаковали город баллистическими ракетами.

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Об угрозе обстрела Харьковщины предупреждали в Воздушных силах ВСУ. Взрывы в городе подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В Харькове слышны взрывы", – написал он.

Позже Терехов сообщил, что, предварительно, в центральной части Харькова есть прилеты. Один из них зафиксирован в Шевченковском районе.

"Один в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет. Об остальных ракетных ударах – работники ГСЧС обследуют территории", – сказано в сообщении.

Мониторинговые каналы уточнили, что Харьков находился под обстрелом С-300.

В местных пабликах писали, что ракеты по городу враг традиционно запускал с территории Белгородской области РФ. Всего оккупанты запустили пять ракет, одна из них взорвалась над Белгородщиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 15 июля в Белгородской области РФ сработала система противовоздушной обороны. В этом традиционно обвинили Украину.

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