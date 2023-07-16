'Не обо всем можно говорить': в ОВА объяснили молчание о взрывах в Сумах

В Сумской областной военно-гражданской администрации объяснили молчание о причинах взрывов, раздававшихся в Сумах и Сумском районе накануне вечером. Там заверили, что эти взрывы не несли угрозы мирным жителям.

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Об этом заявил глава Сумской ОВ Владимир Артюх. Он призвал украинцев сохранять информационную тишину, чтобы не помогать врагу, а также поблагодарил украинских воинов.

По словам главы ОВА, молчание властей о причинах взрывов имело существенные причины.

"Уважаемые жители Сумщины! Взрывы, которые вы вчера ночью слышали в Сумах и Сумском районе, для мирных жителей угрозы не несли. Не обо всем сейчас можно говорить, поймите: война, и по ту сторону границы нас тоже читают. Поэтому сохраняем информационную тишину. Скажу одно: Спасибо нашим защитникам!" – заявил Артюх.

Напомним, в конце суток 15 июля в Сумах раздались два мощных взрыва. Их слышали в населенных пунктах Сумского района. Воздушная тревога в это время не объявлялась.

Впоследствии в Сумской ОВ заявили о работе всех служб, однако не раскрыли причины взрывов.