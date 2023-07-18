Россия ночью атаковала юг Украины: силы ПВО сбили шесть 'Калибров' и 25 'Шахедов'

Украинская противовоздушная оборона ночью вторника, 18 июля, отбила массированную атаку России по южным регионам. Были уничтожены все шесть крылатых ракет "Калибр" и 25 дронов-камикадзе типа Shahed.

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Из-за падения обломков раке пострадал человек в Одессе, а в Николаеве зафиксирован прилет. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Отмечается, что несколько волн ударных дронов были направлены на выявление и истощение сил противовоздушной обороны Украины. Затем из акватории Черного моря оккупанты выпустили по Одессе шесть "Калибров".

"Все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

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Напомним: оккупационные войска РФ этой ночью устроили атаку дронами по югу Украины. В Николаеве на одном из объектов возник серьезный пожар. Предварительно, без жертв.

В это время воздушная тревога распространилась и на восточные и центральные области. Военные предупредили, что оккупанты запустили в сторону регионов ударные БПЛА, также была угроза баллистического вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему ПВО не может сбивать ракеты за пределами городов. Он отметил, что Украина имеет огромную линию фронта, большую территорию и мало систем противовоздушной обороны, которые приходится выстраивать так, чтобы враг не воспользовался "пробелами".

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